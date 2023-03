Gonzalo Fierro imagina su partido de despedida con la presencia de Ronaldinho: “Me encantaría, jugué con él y aún tengo contacto”

Gonzalo Fierro, exfutbolista nacional, dirá presente en el partido de despedida de Esteban Paredes el próximo 25 de marzo. En la previa de este evento, el otrora jugador de Colo Colo reconoció que también tiene deseos de organizar su propio cierre de carrera.

“Cuando me retiré lo estuve pensando y dejé eso en frío porque salieron otros planes que no tenía en mente. Ahora veremos cómo resulta lo de Esteban (Paredes) por si nos deja la vara muy alta, pero lógicamente uno quiere terminar la carrera de alguna manera”, confesó en diálogo con AS Chile.

Sobre sus posibles invitados, el “Joven Pistolero” remarcó que “tuve tantos excompañeros durante mi carrera, que es incierto. Me gustaría que estuvieran todos, vamos a ver si es que hacemos algo y a quién invitamos”.

¿Ronaldinho en la despedida de Gonzalo Fierro?

Fierro abordó la opción de invitar a Ronaldinho, con quien compartió camarín en Flamengo durante el 2011. “Me encantaría. Jugué con él y aún tengo contacto, así que si se da la posibilidad, bienvenido. Depende de su tiempo y de mi planificación también, así que en ese aspecto estoy tranquilo”, afirmó.

Por último, el exfutbolista albo imaginó un escenario con la presencia del astro brasileño. “Sí, sería notable para todos. Para el hincha y para mí, por tener una figura mundial como él. Es algo similar a la presencia de Arturo Vidal en la despedida de Esteban Paredes. Muchos lo consideran un ídolo y siempre es importante tener a los mejores”, complementó.