Santiago García, quien jugó los últimos tres años en Unión La Calera, sorprendió con declaraciones en donde comparó los estadios de fútbol que hay en Chile y Perú.

El zaguero argentino ya concluyó su ciclo en el cuadro calerano y este 2023 llegó a Alianza Lima, uno de los equipos más grandes del país vecino.

Después de completar un mes jugando el torneo peruano, el defensa rosarino conoció los reductos deportivos y en diálogo con Radio Ovación aseguró que “en temas estructurales, la liga tiene muchísimo para mejorar”.

En la misma línea, Santiago García puso de ejemplo los recintos que vio en el fútbol chileno. “Poniendo en contexto lo que era Chile, la gran mayoría de los estadios, casi el 80% de primera división, están súper preparados. Podríamos decir modernos, con su estructura bien armada”, indicó.

“Aquí, por lo que he visto y me han comentado, hay estructuras un poco básicas y con carencias”, agregó el ex Unión La Calera sobre los estadios de Perú.

García lleva cuatro partidos disputados con Alianza Lima en el campeonato peruano. Incluso, el pasado sábado anotó un gol en el triunfo de su equipo ante Cusco FC.