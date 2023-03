Guerra desatada: Benzema deja de “mentiroso” y “payaso” al DT de Francia tras versión de por qué no jugó el Mundial de Qatar

Una nueva polémica se originó en la selección de Francia. En sus redes sociales, Karim Benzema dejó de “mentiroso” y “payaso” al entrenador de los franceses, Didier Deschamps, tras conocerse una versión que explica por qué el delantero no jugó el Mundial de Qatar 2022.

El goleador del Real Madrid estuvo en Qatar para jugar la Copa del Mundo, pero fue desconvocado del plantel tres días antes del debut tras presentar una lesión en el cuádriceps del muslo izquierdo, según informó el combinado galo en ese momento.

En el caso de Deschamps, el técnico francés salió hablando en una entrevista con el diario Le Parisien este viernes y contó los motivos que dejaron a Benzema sin Mundial.

“Cuando Karim se lesionó, nuestro médico lo llevó a la clínica de Aspetar para hacerle una resonancia magnética. Karim remitió los resultados a un médico suyo en Madrid que también le dio su opinión. Cuando regresó al hotel, ya era pasada la medianoche. Me reuní con él en su habitación y con nuestro médico que había venido a darme el informe de la resonancia magnética”, relató el DT de “Les Bleus”.

Tras conocer el diagnóstico, el entrenador de Francia entendió que Benzema no estaba en condiciones para disputar la Copa del Mundo. “Karim está molesto porque este Mundial significaba mucho para él. En un comunicado en su red social expresa su decepción por tener que irse, pero justifica esta elección por su preocupación de pensar en el equipo”, aseguró el estratega.

Pese a esto, el técnico galo afirmó que el delantero del Real Madrid decidió irse de Qatar. “Estuvimos reunidos durante unos 20 minutos. Cuando lo dejé, le dije: ‘Karim, no hay prisa, organiza tu vuelta con el team manager’. Luego me despierto y me doy cuenta de que se ha ido. Es su decisión, no te dirá lo contrario, lo entiendo y lo respeto”, completó.

La respuesta de Benzema

Esta versión de Deschamps generó la molestia de Karim Benzema, ya que el delantero publicó parte de esta entrevista en sus redes sociales y escribió “pero qué audacia”, junto con el emoji de la cara de un payaso.

Por último, el futbolista señaló “querido Didier, buenas noches”, acompañado de un video en donde sale un hombre diciendo “mentiroso, tú mientes, un verdadero mentiroso, sí, un gran mentiroso”.