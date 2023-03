Tras la dura eliminación del Tottenham en la Champions League, en octavos de final ante AC Milan, Richarlison arremetió contra el técnico de los “Spurs”, Antonio Conte, asegurando que “esta temporada está siendo una mierda”.

El brasileño desató su molestia por la falta de minutos y apuntó a su propio DT. “No entiendo por qué venía jugando de titular. Pregunté los motivos de la decisión y nadie me dio respuesta. No hay mucho de qué hablar”, agregó.

Un día más tarde, Antonio Conte respondió a las declaraciones de Richarlison e, incluso, tomó las mismas palabras del delantero para disparar: “Tiene razón, su temporada es una mierda”.

“Vi la entrevista de Richarlison. No me criticó. Dijo que su temporada fue una mierda y tiene razón. Su temporada no ha sido buena. Tuvo lesiones. Jugó y marcó en la Champions, pero luego se fue al Mundial y se volvió a lesionar gravemente”, comentó el italiano en la previa del duelo ante Nottingham Forest por la Premier League.

“No ha marcado ningún gol para nosotros. Creo que fue muy honesto al decir que su temporada no fue buena. Además, cuando hablas de ‘yo’ y no de ‘nosotros’ estás siendo egoísta. Les digo a mis jugadores que si queremos algo importante tenemos que hablar con ‘nosotros’, no con ‘yo’”, sentenció.

🗣️ “I watched the interview of Richarlison, he didn’t criticise me. He said my season is s*** and he’s right. His season is not good because he had a lot of injuries. If he deserves to play I’ll give him the opportunity.”

Antonio Conte on Richarlison’s interview. 🇧🇷 pic.twitter.com/Ycq1ZDJN3M

— Football Daily (@footballdaily) March 10, 2023