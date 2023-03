Kyle Walker, una de las máximas figuras del Manchester City, está en el ojo del huracán luego de ser grabado borracho en un bar, acosando a una mujer y mostrando sus genitales en un bar de la ciudad inglesa este domingo por la noche.

El video fue publicado por el medio británico The Sun, donde aseguran que el seleccionado de Inglaterra podría ser denunciado y afrontar hasta dos años de cárcel por “exhibicionismo”.

Walker pasó 90 minutos bebiendo tragos y realizando los hechos anteriormente mencionados. “Aunque Walker puede afirmar que su exhibicionismo fue una broma, podría ser interrogado por exposición indecente, que, si se prueba, conlleva una pena máxima de dos años en la cárcel”, informó el sitio británico.

En esa línea, una fuente reprobó la actitud del futbolista. “Las imágenes son realmente inquietantes. La mujer con la que está Walker no es su esposa, pero él se acerca y le toca los pechos. Te preguntas si puede ser peor, y entonces saca su pene a la vista del bar y de las mujeres con las que está. Es muy preocupante”, detalló.

Un día antes de lo ocurrido, Manchester City de Kyle Walker había derrotado por 2-0 a Newcastle y, tras el triunfo, Pep Guardiola premió a sus dirigidos con dos días libres, asegurando que “no quiero verlos, ellos no quieren verme”.

Kyle Walker will face a police probe over a video of him drunkenly flashing in a bar.

He could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison.

pic.twitter.com/cGd9gi322G

— Barstool Football (@StoolFootball) March 8, 2023