Mauricio Pellegrino, técnico de Universidad de Chile, habló este jueves en conferencia de prensa y anticipó el Superclásico de este domingo ante Colo Colo en el estadio Monumental por la fecha 8 del Campeonato Nacional 2023.

Consultado sobre la sequía de triunfos de los azules en el recinto de Macul, explicó que “las estadísticas y el pasado es algo que está ahí, y que sirve para hablar un poco para hablar del tema, pero al final es algo que no juega. Si tienes un historial favorable no compite y si tienes uno desfavorable tampoco. Cada partido es una historia distinta y lo importante es preparar el partido de la mejor manera”.

“La U es uno de los grandes equipos de Chile a pesar de los resultados, los equipos no son solo eso. Me puedo hacer responsable de lo que vaya a pasar en este partido y los jugadores lo mismo, pero a la hora del rendimiento de este domingo no tiene nada que ver”, agregó.

Mauricio Pellegrino y el presente de la U

En esa línea, se refirió al alza de rendimiento de los azules en el torneo local. “Por lo que hicimos los últimos partido uno se puede imaginar escenarios, pero siempre cuando pita el árbitro se da una historia diferente. Todos sentimos que si hacemos las cosas bien tenemos posibilidades de ganar el partido y da igual lo que hicimos el partido pasado. Es un nuevo desafío, muy difícil, y en eso nos queremos centrar”.

“Me imagino un partido muy disputado para ambos equipos, donde los detalles serán cruciales y sobre todo tener la cabeza centrada en el juego, donde vamos a necesitar mucha energía para ello. La fortaleza de ellos es que empuja a los rivales a cometer muchos errores y nosotros nos estamos adaptando a leer ese juego”, agregó.

Finalmente, el DT de Universidad de Chile se refirió a la inminente baja de Emmanuel Ojeda ante Colo Colo. “Hoy entrenó bien con el equipo. Ha respondido bien a la molestia que tenía así que vamos a esperar. Después tenemos varias posibilidad, peor no tengo decidido quien puede jugar en su lugar”, sostuvo.