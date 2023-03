La Liga denuncia intento de amaño confesado por exjugador del Girona: le ofrecieron 50.000 euros por perder

La Liga anunció que presentó una denuncia ante el Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA) después de las declaraciones del exjugador del Girona, Aday Benítez, que afirmó que le llegaron a ofrecer 50.000 euros por dejarse ganar un partido.

En diálogo con el programa ‘El Bar de Sique’, el futbolista reveló que recibió una oferta durante la temporada 2016-17 en Segunda División. “En en fútbol, hubo maletines, primas por detrás… A mí personalmente me han ofrecido y no los he aceptado. Me ofrecieron cerca de 50.000 euros por dejarme perder”, reconoció.

“Era absurdo aceptar porque ese año ascendíamos a Primera División. Nos quedaba un partido de Liga. No iba a manchar la temporada por un partido de Liga”, agregó.

Además, Aday Benítez explicó el proceso para los amaños de partidos. “Contactan con un jugador y enlaza con las personas de confianza de un vestuario. Solo tienes que coger a tres, pero tienen que participar más. Con que compres un portero, un central y al delantero, prácticamente, lo tienes hecho. Pero no puedes comprar solo a tres jugadores, claramente”, explicó.

Tras las declaraciones del exjugador del Girona en este programa, La Liga denunció los hechos relatados por exfutbolista. “El área de Integridad y Seguridad de LaLiga tiene como uno de sus objetivos la prevención, la detección y la denuncia de cualquier conducta que infrinja el ‘juego limpio’ y pueda adulterar la competición. La predeterminación de resultados es delito, así como acreditar la sola intención de propuesta de amaño”, detallaron.