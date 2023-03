Las innumerables críticas hacia Fernando Véjar por su arbitraje en el partido de la UC ante Ñublense

Un polémico encuentro se vivió la tarde de este viernes entre Ñublense y Universidad Católica, donde conjunto universitario derrotó por 2-1 a los de Chillán. Sin embargo, uno de los puntos que marcó el compromiso fue el arbitraje del mismo, el cual estuvo a la orden de Fernando Véjar.

Un total de tres expulsados tuvo el cuadro local de Ñublense en el partido válido por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2023. Lo que le valió al juez del encuentro recibir una ola de críticas por su labor arbitrando el cotejo.

Hasta el primer tiempo del partido el arbitraje parecía ir dentro de lo normal sin inconvenientes. Sin embargo, entrada la segunda mitad del compromiso, Fernando Véjar expulsó a Nicolás Salazar en los 56‘ tras propinarle un pisotón a Cristián Cuevas.

Posteriormente el arbitro chileno echó del partido a Raimundo Rebolledo por acumulación de amarillas. Finalmente en los descuentos al 90+7 Véjar le mostró la cartulina roja a Juan Leiva y dejó con 8 hombres sobre el campo a Ñublense. Además, el propio DT de los chillanejos, Jaime García, fue expulsado.

Tras las polémicas expulsiones, Véjar recibió críticas de todos lados. García no se quedó callado, y apuntó sobre el arbitraje: “hay cosas que no voy a entender, está bien ellos, que ellos tengan un rol importante, pero dirigir enojados, faltan los de antaño, Selman que te conversaba, que se reía, están demasiado prepotentes”.

En redes sociales, el trabajo arbitral realizado por Vejar recibió una ola de críticas y memes. “¡Fernando Vejar no puede arbitrar más”, fue parte de lo que usuarios comentaron en Twitter.

No lo puedo creer. Iba caminando por fuera del estadio Nelson Oyarzún con mi camiseta de Ñublense, y sin razón alguna Fernando Véjar se me acercó y me mostró tarjeta roja … Hasta cuándo tanta corrupción me pregunto yo

— PobleteLover’s (@JoakitoMalozo) March 4, 2023