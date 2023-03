Matías Dituro sueña con defender a La Roja: “No me cierro las puertas absolutamente a nada”

El arquero de la UC, Matías Dituro, conversó con Revista Tribuna Andes en torno a los grandes hitos de su carrera y el presente que vive en la UC luego de haberse nacionalizado chileno.

“Fue fácil porque tengo mis dos hijos que han nacido en Chile. Yo llevo muchos años viviendo acá. Tengo un cariño muy grande por el país, me han abierto la puerta desde el primer día, me han tratado muy bien y la verdad que cuando se vive la posibilidad de iniciar los trámites, que lo averigüé todo yo, no dudé ni un segundo en hacerlo y en ser un chileno más“, aseguró, junto con abrirse a la opción de ser citado a La Roja.

“A mí me ilusionan todos los desafíos que tenga por delante y no me cierro las puertas absolutamente a nada. Yo creo que en lo que me proponga estoy capacitado para trabajar para poder lograrlo. Así que todo me ilusiona”, planteó un Matías Dituro que explicó cuáles han sido los rivales más complejos que ha tenido en el país.

“Con Colo-Colo en el Monumental siento algo especial y siempre tuve la suerte de que me ha ido bien. Me gusta jugar ahí. Casi siempre nos ha tocado sin público visitante. Entonces todo el público es de ellos, en un ambiente en el cual sentimos un poco que no es nuestro ambiente. Me gustaba enfrentar a Esteban Paredes, porque sabía que era un delantero que la que le quedaba iba a ir al arco, entonces había que estar muy atento, había que tenerle mucho cuidado y el foco de atención era más alto. La verdad que esos partidos son los que a mí me gusta jugar, partidos de ese calibre”, planteó el arquero de 35 años.

Matías Dituro y su paso en España

En el diálogo con Revista Tribuna Andes, confesó el gran problema que sufrió en su traspaso de la UC al Celta de Vigo. “Yo vuelvo del covid, juego contra Santiago Wanderers, un partido y en el segundo tiempo me pegan una patada en la mano y me hacen una cuádruple fractura en la mano derecha. No puedo jugar el siguiente partido (Deportes Iquique). Pasaron tres semanas que yo no pude jugar. A la cuarta semana tengo la propuesta para irme. Me quedaban dos semanas más para recuperarme y llego en la cuarta semana a España. Las primeras dos semanas, puf, entrenaba con toda la mano vendada y un dolor terrible. En la pretemporada estábamos en Marbella, en Málaga, con doble turno todos los días y el dolor de la mano, no daba más. Esas dos semanas me costaron. Después de eso hice un click”, apuntó.

Además, aprovechó de establecer su valoración en torno a cuál, para él, fue el mejor arquero del mundo, amparado en lo ocurrido en el Mundial de Qatar 2022. “Para mí el mejor arquero del Mundial fue Bounou, de la selección de Marruecos, que ataja en el Sevilla. Tuve la suerte de enfrentarlo, de poder verlo de cerca durante una temporada y la verdad que es muy bueno. Creo que fue determinante el “Dibu” Martínez, más allá de que para mí no ha sido sobresaliente su actuación en los partidos, pero sí ha sido determinante con atajadas importantes en momentos. Es arquero de equipo grande. Ha sido determinante, pero no ha tenido quizás lo que tuvo Bounou en los partidos“, concluyó el nacido en Argentina, charla en detalle que puedes leer más acá.