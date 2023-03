Ronald Fuentes descarta renunciar a la banca de Unión Española: “Vamos a sacar esto adelante”

Ronald Fuentes, entrenador de Unión Española, afirmó en la previa al partido en que enfrentarán a Deportes Copiapó que, pese a ser los colistas del Campeonato Nacional 2023, se mantendrá dirigiendo al equipo hispano.

Por el momento, en cinco partidos jugados, el conjunto hispano lleva solamente 2 puntos conseguidos de 15 posibles, lo que se traduce en tres derrotas y dos empates. Este sábado enfrentarán en Santa Laura a Deportes Copiapó en la búsqueda de obtener unidades que los saquen de la zona roja de la tabla.

En conferencia de prensa el DT de Unión Española declaró que el equipo está probando cosas nuevas para revertir la actual situación. “Llevamos 2 semanas trabajando algo diferente a lo que veníamos haciendo y los he visto bien”, declaró Fuentes.

Sobre su próximo rival, el técnico nacional mencionó: “Hemos trabajado el 4-2-3-1, lo hemos visto bien, hemos probado algunos nombres diferentes, así que esperamos que dentro de lo que hemos trabajado lo podamos llevar a cabo el día del partido”.

Ronald Fuentes se queda en Unión Española

Posteriormente, el entrenador fue consultado sobre si abandonaría el equipo en caso de no obtener un buen resultado ante Deportes Copiapó, a lo que respondió enfáticamente: “Yo no voy a renunciar, yo tengo confianza de que vamos a sacar esto adelante. Así que en ese aspecto no hay ninguna opción de renuncia”.

Además, el director técnico de los hispanos aseguró que se mantiene confiado de que le ganarán a Deportes Copiapó. “Lo vamos a ganar y de ahí para adelante va a ser todo como tenemos presupuestado de ir mejorando, ir sintiendo todo más cómodo”, cerró el DT.

El encuentro de Unión Española con Deportes Copiapó se llevará a cabo el próximo sábado 4 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Santa Laura.