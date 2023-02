Escándalo en la Europa League: portero del Sevilla sufre violenta agresión por un hincha del PSV

Un insólito hecho ocurrió este jueves en la Europa League. El portero del Sevilla, Marko Dmitrovic, sufrió una violenta agresión por parte de un hincha del PSV en los minutos finales del duelo de vuelta por los dieciseisavos de final del certamen.

En el tiempo de descuento, un fanático neerlandés saltó al césped y golpeó a Dmitrovic, quien reaccionó rápidamente y logró reducir al sujeto hasta la intervención de la seguridad del Philips Stadion.

El incidente no acarreó mayores consecuencias para el guardameta serbio, pues continuó jugando hasta el pitido final, e incluso declaró sobre el hecho una vez finalizado el encuentro que terminó con un triunfo por 2-0 a favor del PSV.

“Me empujó por la espalda e intentó pegarme. Me tocó un poco la nariz y la verdad es que tenía ganas de pegarle, pero nunca es bonito. Si quiere vamos al boxeo, en el fútbol no se merecen estas cosas. Nunca me he pegado en mi vida, pero sé defenderme”, señaló Marko Dmitrovic, portero del Sevilla, a los canales oficiales de la Europa League.

En el plano deportivo, y a pesar de la derrota, el cuadro dirigido por Jorge Sampaoli consiguió su clasificación a los octavos de final del certamen europeo tras imponerse por 3-2 en el marcador global.

Revisa la agresión sufrida por el portero del Sevilla

TERRIBLES IMAGENES EN EUROPA LEAGUE❌ Un aficionado del PSV saltó a la cancha, mientras su equipo estaba al borde de la eliminación, para golpear a Marko Dmitrović, pero el portero del Sevilla logró inmovilizarlo afortunadamente.pic.twitter.com/Ububaa9ygU — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) February 23, 2023