Daniel Morón es acusado de increpar a los árbitros tras el empate de Colo Colo ante Everton

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, no se contuvo tras el empate ante Everton y criticó en duros términos a los árbitros, puntualmente en torno a las expulsiones de Maximiliano Falcón y la amarilla a Marcos Bolados por ingresar antes de la autorización referil a la cancha.

“Esa es otra cosa horrorosa, no tienen comunicación. No sé para qué mierda llevan la weaita en el oído. Si el cuarto árbitro le dice que después del córner puede entrar. No debió haber tenido que entrar en esas condiciones, pero si te dicen que entres, entras, pero el árbitro general ni siquiera le pregunta al cuarto árbitro si es capaz de darle el paso y le ponen amarilla, condicionando al jugador 40 minutos por un horror de un árbitro”, explicó el directivo del “Cacique”.

El problema para Daniel Morón es que, más allá de aquellas palabras, el juez del encuentro, Felipe González, también explicitó en su informe críticas directas recibidas por parte de él al finalizar el compromiso. “Nos increpa y nos dice a viva voz “ustedes cagan el fútbol, siempre es lo mismo con ustedes, las cagan””, escribió el árbitro.

La roja a Maximiliano Falcón

En el texto, también justificó la expulsión al charrúa, planteando que “golpeó con el balón a su adversario a la altura de los genitales con uso de fuerza excesiva, cuando el juego estaba detenido”, cuestión que al menos le hará perderse el partido del domingo ante Coquimbo Unido.

Ya de regreso a los entrenamientos en Colo Colo, el propio defensor aludió en redes sociales a su suspensión, la que deberá ratificarse este martes en el Tribunal de Disciplina. “Contra todo y contra todos siempre, actitud y ganas de sobra”, posteó el “Peluca”.

En el informe, además, Felipe González constató el lanzamiento de objetos a la cancha desde el sector Cordillera y el encedido de dos bengalas en Caupolicán, lo que podría implicar eventualmente sanciones en contra del club.