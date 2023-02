Leonardo Véliz, exjugador y campeón de Primera División con Unión Española, repasó el irregular presente de los “Hispanos” en el Campeonato Nacional 2023, donde marchan como único colista y no han sumado victorias.

En diálogo con ADN Deportes, el “Pollo” criticó la gestión de Ronald Fuentes en el banco del Santa Laura. “Eso es lo que tiene el fútbol, que es generoso con algunos entrenadores. A algunos los sepulta para siempre y a otros los mantiene como que son la primera alternativa”, sostuvo.

“Ronald Fuentes no tendría por qué haber llegado a Unión Española, si lo medimos por resultados. No creo que no sepa de fútbol, pero así es la industria y en este caso con Ronald nuevamente se equivocaron”, agregó.

En esa línea, el otrora delantero nacional explicó que “Unión está pasando un momento muy malo. No me acuerdo de un año como lo que está pasando ahora que estaba en esa situación caótica en todo sentido. Ronald Fuentes no ha podido dar con nada en el equipo, han vendido jugadores y se ha despotenciado el plantel”.

Finalmente, Leonardo Véliz fue enfático en señalar que “Unión no da el ancho en este campeonato. No sé como podrá recuperarse de lo que está haciendo como expresión futbolística”.