El exárbitro del fútbol chileno, Enrique Osses, se encuentra hoy por hoy trabajando con la Federación Mexicana de Fútbol. Allí, el chileno ha logrado implementar diversas gestiones luego de ser despedido de Chile.

Una de las medidas que el chileno se encuentra gestionando en el país norteamericano es la implementación de que los saques laterales y los saques de fondo se realicen de forma rápida.

En conversación con Las Últimas Noticias, el chileno comentó cuál ha sido su trabajo en el fútbol azteca: “Durante nuestra gestión, que es parte de un equipo, se logró que un árbitro mexicano dirigiera la semifinal del Mundial, una árbitra mexicana estuvo en la terna femenina de la Copa del Mundo y también un juez del VAR estuvo en la final”.

El trabajo de Enrique Osses en México

Según comentó el juez FIFA en el país norteamericano ha realizado un trabajo tanto estructural, como organizativo y deportivo en la liga local. “Llegué a una competencia de las más grandes de mundo. Estoy contento y con ganas de seguir creciendo porque acá formo parte del panel de la Concacaf, también del panel técnico de FIFA”, expresó.

En el fútbol mexicano se implementó el “siga siga” cuyo fin es lograr tener un mayor tiempo efectivo de juego en el partido. Según indicó Osses, intentó implementarlo en Chile, pero no lo logró en su totalidad. “El tiempo era de 46 minutos promedio y cuando yo dejé la comisión de árbitros, el tiempo efectivo subió a 51 minutos sin VAR y 49 con VAR”. Esos fueron los registros del famoso “siga siga” o “pegue pegue”.

En México, según sus palabras, ha logrado un trabajo más “integral“, ya que “cuando llegué, el promedio era de 49 minutos y ahora estamos jugando 56,30. Estamos a nivel de Champions. En el mundial se logró jugar 59 minutos”, señaló el chileno.

Otro proyecto que está gestionando el exárbitro con el equipo mexicano, es agilizar los saques de banda (15 segundos en ejecutarlo desde que el balón sale) y los saques de meta en 25 segundos. “Y si se demoran, serán amonestados”, sostuvo.

El arbitraje chileno

Cuando le comentaron a Enrique Osses que estaba despedido del Colegio de Árbitros de Chile fue toda una sorpresa. “Tanto que me despidieran, como que me llamaron de México me sorprendió. En Chile estábamos haciendo bien las cosas y se estaban viendo los resultados de los árbitros en Chile. No cuestiono la decisión, porque son las reglas del juego, pero el despido me pilló por sorpresa”, indicó.

Para el exárbitro fue una buena decisión el contratar a Roberto Tobar en el fútbol chileno. “Todos saben lo que pasó en el fútbol de Chile después de mi salida, la decadencia que tuvo por mucho tiempo. Aprovecho de decir que fue una buena decisión de contratar a Roberto y a un equipo multiprofesional para levantar el fútbol chileno”, cerró Osses.