Enrique Osses y la crisis en el arbitraje chileno: “Acá se han pasado y transgredido todos los límites, con decisiones mal tomadas y ejecutadas”

El expresidente de la Comisión de Árbitros de Chile, Enrique Osses, habló con Los Tenores de ADN respecto a la grave situación que se vive actualmente con el arbitraje en nuestro país, con casos de denuncias de corrupción y el inesperado despido de Javier Castrilli.

Consultado sobre cómo se ve a la distancia lo que está ocurriendo con los jueces en nuestro país, sostuvo: “Con mucha pena, tristeza, dolor, del momento que estamos viviendo como familia arbitral. No han sido momentos felices para nosotros, a pesar que estamos siempre expuestos a la crítica y lo que ha pasado no ha sido beneficioso para el ambiente del fútbol”.

¿Por qué lo sacaron de su puesto en la ANFP?

“Estábamos recién iniciando un proceso, pero son las decisiones, yo lo acepté y reconocí que estaba en sus facultades el directorio”.

¿Cuál es su apreciación sobre el paso de Castrilli?

“Acá se han pasado y transgredido todos los límites, con decisiones mal tomadas y ejecutadas. De la gestión de Javier no tengo mucha información, por ende, no podría hacer un juicio tan determinante de su gestión, pero evidentemente acá hubo errores y eso no se puede dudar”.

¿Denuncia de Gilabert sobre arreglo en el partido entre Huachipato y Copiapó?

“No tengo todas las informaciones desde el punto de vista documental. Sé de la jugada y la que logré apreciar por televisión, a mi no me parece falta penal, mucho menos para decidir un pase a un equipo que se puede mantener en la división o no. Ha sido todo muy extraño el devenir de las situaciones, aunque no tengo mucho los antecedentes para dar una opinión de lo que pueda haber sucedido en ese diálogo entre el juez y el VAR”.

Llamado desde Santiago para cobrar penal a favor de Huachipato

“Durante mi gestión en Chile y lo que hago en México actualmente, no es posible que existan celulares en la cabina del VAR. Si es que existió ese llamado o no, no debió nunca haber existido. Yo escuchando las declaraciones de Gilabert, me parece como si lo hubiese hecho a algún amigo o familiar, pero no es como que correspondiera a una investigación”.

¿Crees que hay corrupción en el arbitraje chileno?

“Estamos pasando por un periodo realmente malo y yo cuando inicié también estábamos pasando por una etapa mala. Nosotros generamos un cambio y nos llevó a dirigir todas las finales de Sudamérica. Hasta cuando yo trabajé ahí, nunca existió corrupción ni nada de eso, solo la presión normal que tenemos los árbitros”.

“En 100 años del arbitraje, por primera vez los árbitros hacen una manifestación de este tipo”.

¿Qué le faltó a Castrilli y su equipo?

“Es probable que pueda haber sido mejorado su equipo de trabajo (…). Braulio Arenas fue un gran instructor de árbitros de los años ’90 o 2000, pero me parece que ingresó por primera vez a la cabina de VAR cuando entró a la comisión de árbitros. Eso no es posible con árbitros que vienen con una metodología de trabajo, preparados y capacitados a nivel nacional e internacional con el VAR. ¡Y resulta que la comisión de árbitros no conocía el VAR!”.