La Roja tiene rival: Haití golea a Senegal y chocará contra Chile por un boleto al Mundial Femenino 2023

La Roja Femenina ya tiene rival para luchar por un boleto al Mundial 2023. Se trata de Haití, quien este sábado goleó 4-0 a Senegal en la primera ronda del repechaje mundialista.

Kethna Louis (45′) abrió la cuenta a favor de las haitianas en el primer tiempo. Mientras que en la segunda mitad, Nerilia Mondesir (55′) y Roselord Borgella (64′ y 66′) sellaron la abultada goleada.

De esta manera, las caribeñas accedieron a la fase final del repechaje y ahora tendrán que medirse contra la selección chilena de José Letelier, que viene de sufrir una dura derrota ante Argentina en su partido amistoso.

Chile y Haití se enfrentarán el próximo miércoles 22 de febrero. El país que gane, clasificará al Mundial Femenino 2023, evento que tendrá lugar en Australia y Nueva Zelanda.

Esta cita planetaria arrancará el 20 de julio del 2023 y terminará el 20 de agosto del mismo año.

Haiti and Cameroon are just one game away from qualifying for the #FIFAWWC 2023 🏆🤩@fhfhaiti | @FecafootOfficie

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 18, 2023