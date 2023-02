Josep Maria Bartomeu se desmarca de los pagos del Barcelona al exvicepresidente del comité de árbitros: “Yo fui el que cortó este servicio”

El fútbol español se sigue sacudiendo en torno al escándalo dado a conocer días atrás en torno al Barcelona y los pagos que desarrolló su directiva a José María Enríquez Negreira, exvicepresiente del comité de árbitros del fútbol español, instancia de la cual se desmarcó Josep Maria Bartomeu.

Quien fue el presidente del elenco catalán entre 2014 y 2020 afrontó las acusaciones, considerando que parte de su período está comprometido con los dineros enviados al personero, cuestión de la cual se desmarcó directamente.

“Yo estoy muy tranquilo porque fui el que cortó este servicio. Yo no tengo trato con el señor Enríquez Negreira y nunca me he reunido con él. Habremos coincidido alguna vez en la Federación, pero lo único que hemos cruzado ha sido un saludo. Nunca me reuní con él, salvo que para este señor cruzarnos en un pasillo sea mantener en encuentro”, explicó Josep Maria Bartomeu en diálogo con el diario ABC de España.

El expresidente del Barcelona no desconoció la existencia de los informes de José María Enríquez Negreira, pero les restó validez en torno a los resultados obtenidos por los catalanes. “Parece que con este servicio estuviéramos pidiendo más penaltis a favor o que quisiéramos condicionar las decisiones de los árbitros y no es así. Este señor tenía cero poder entre los árbitros“, comentó, junto con apuntar a los anteriores directivos del club como responsables del servicio.

“Este contrato ya estaba hecho desde la época de José Luis Núñez, Joan Gaspart y la primera etapa de Joan Laporta. Yo ni veía las facturas porque se pasaban directamente. Cuando Joan Laporta llegó al club las facturas eran de cerca de 150.000 euros y cuando Sandro Rossell es nombrado presidente, éstas eran de mucho más de medio millones de euros. Lo único que puedo decir es que yo le corté el grifo a Negreira y Laporta le había cuadruplicado el sueldo, debería explicarlo”, concluyó.