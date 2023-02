Cristian Palacios confirma la lesión que lo puede dejar fuera del duelo ante O’Higgins: “Es mejor perderse un partido que cinco”

Tal como informó ADN Deportes, el delantero de la U de Chile, Cristian Palacios, presentó molestias físicas durante la jornada de entrenamiento del jueves y que podrían dejarlo al margen del choque del domingo contra O’Higgins.

El propio delantero confirmó la situación en diálogo con ESPN Chile. “Tuve estudios, seguramente ya me avisarán de los resultados. Es una molestia entre el gemelo y el sóleo, decidí salir del entrenamiento inmediatamente”, aseguró el uruguayo, que no quiso ser tajante en torno a su salida del plantel, pero no descartó la chance de no ser citado para el viaje a Rancagua.

“Dependerá de como me vaya sintiendo, pero no hay que arriesgar nada. Es mejor perderse un partido que cinco”, enfatizó Cristian Palacios, que es el goleador de la U de Chile en lo que va de la temporada, con tres goles en las primeras cuatro fechas del Campeonato Nacional 2023.

La confirmación de la molestia del “Chorri”, que podría tratarse de un microdesgarro, se producirá durante este viernes, instancia en la cual Mauricio Pellegrino deberá zanjar a su reemplazante en la oncena azul.