Ángel Di María pone fecha para su retiro de la selección argentina: “Ya no llego al próximo Mundial”

Ángel Di María, pieza clave del título de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, habló sobre su futuro en la “Albiceleste” y descartó su presencia en la Copa del Mundo Estados Unidos, Canadá y México 2026.

“Ya no llego al Mundial que viene, pero mi objetivo es estar a la altura para ser parte de la próxima Copa América (2024)”, sostuvo el atacante de la Juventus en diálogo con ESPN.

“Lionel tiene que estar en el Mundial como sea, es el mejor de la historia y es nuestro. Para mi generación es el mejor de la historia, a Diego (Maradona) lo amo y le debo mucho porque me bancó cuando otros no me querían. Hubiera sido hermoso que esté en Qatar”, agregó.

El “Fideo” también expresó su deseo de continuar su carrera en Europa. “Es imprescindible seguir en Europa para llegar a la Copa América, si no Scaloni no te lleva. Tenés que estar al 100 por ciento. Leo (Messi) y el resto se tiene que estar al máximo nivel. Scaloni no se casa con nadie”, explicó.

Finalmente, Ángel Di María repasó la dramática final de Argentina en Qatar ante Francia. “No podía creer que fuimos a penales porque hicimos un primer tiempo increíble. Parecía mentira. Todo lo que pasó en esa final fue increíble. Ir a penales y definir con la suerte. Montiel que pateó 16 penales y metió 16, pero si ese día no lo metés, ¡qué vas a hacer? Es la suerte”, cerró.