“A llorar a otro lado, Dibu es el mejor”: La respuesta de Di María a Mauricio Pinilla

Las declaraciones de Mauricio Pinilla se sumaron a la ola de críticas que ha recibido Emiliano Martínez por sus polémicas actitudes tras ganar el Mundial de Qatar 2022.

El exjugador de la selección chilena aprovechó su rol como comunicador que tiene en ESPN para referirse a gestos del portero argentino. Allí criticó al “Dibu” por sus burlas contra el joven delantero francés, Kylian Mbappé.

“Si fuese arquero, no voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro goles de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos. ¿Es campeón del mundo? ¿Qué tiene que ver? ¡Me clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo”, fueron los dichos de Mauricio Pinilla.

¿Qué respondió Ángel Di María?

Los dichos del exdelantero no pasaron desapercibidos al otro lado de la cordillera. De hecho, el diario trasandino Olé reprodujo las palabras del exdelantero chileno a través de su cuenta de Instagram.

Las respuestas a la publicación no se hicieron esperar. Ángel Di María, quien convirtió uno de los tantos en la final del pasado 18 de diciembre, comentó la fotografía respondiéndole a Pinilla: “Que pesados con el Dibu. Ya fue. Es el mejor loco. A llorar a otro lado“, dijo “El Fideo”.