Juan Pablo Gómez asume la ausencia de hinchas de la U en Rancagua: “Hay que saber jugar con o sin público nuestro”

El lateral de la U de Chile, Juan Pablo Gómez, afrontó la decisión definitiva en torno a que no se venderán entradas a hinchas del club para el duelo de este domingo ante O’Higgins en Rancagua por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023.

“Es una pena que por pocos nuestra gente no pueda presenciar un partido tan lindo y a disfrutar del fútbol, que es lo que nos gusta. Es lamentable. Quizá el tiempo nos va a dar la posibilidad de generar nuevos lazos para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir a futuro“, aseguró el ex Curicó Unido, que apuntó a aquella determinación no los influya deportivamente.

“Personalmente pienso que cuando uno juega de visita tiene que adaptarse a lo que haga el local, saber jugar con o sin público nuestro y sacar provecho de lo futbolístico, nada más”, remarcó Juan Pablo Gómez.

El nivel de juego de la U de Chile

En la victoria ante Magallanes, el defensa de 31 años perdió la titularidad que había tomado desde comienzos de temporada a manos de Yonathan Andía, tema que afrontó con mesura. “Es una lucha muy sana, nos hemos ido potenciando el uno al otro y así va a ser todo el año, tenemos muy buena relación (…) Me encanta la idea de estar acá, de aceptar el desafío. Estamos en búsqueda de mejorar futbolísticamente”, replicó.

Además, sostuvo que no hay una instrucción explícita para que no suba tanto en ofensiva, a diferencia de lo que hacía en Curicó Unido. “Es muy necesario que el equipo tenga el balón y estamos en deuda en eso. Cuando tengamos mayor posesión, los laterales van a sumarse mejor y en mayor cantidad de veces al ataque, tiene que ver con el funcionamiento y no con otras cosas. Para sentirme de la mejor forma, el equipo tiene que mejorar y crecer. Lo busco en lo personal y lo busca el equipo también”, remarcó en la previa al choque del domingo ante O’Higgins.