Federico Mateos y la presión por las últimas temporadas de la U: “Cuando agarremos una seguidilla de victorias, esos fantasmas se van a ir”

El volante de la U de Chile, Federico Mateos, conversó con Los Tenores tras estar recuperado físicamente y optando a la opción de volver a jugar el domingo ante O’Higgins en Rancagua.

Durante la charla, afrontó su proceso personal y colectivo con los azules. “Ya mejorado afortunadamente. La titularidad dependerá del técnico ya. Lo que nos falta es tener mayor tenencia de balón, correr detrás de la pelota nos hace ver mal. Cuando agarremos la confianza y el balón, tendremos más chances de ganar los partidos”, aseguró el ex Ñublense, que respaldó la idea de juego que tiene el DT Mauricio Pellegrino.

“Pretende que no bajemos tanto en la cancha a buscar el balón y hacer los movimientos más arriba. Queda en uno en encontrar la zona libre. Quizá estamos fallando un poco, pero creo que su idea es buena. La idea está, pero todavía no la podemos plasmar (…) Le creemos y estamos tratando de plasmar su idea dentro de la cancha. Sabemos que vino a dar un salto de calidad a nuestra carrera, creemos que trabajando más fuerte se va a terminar dando lo que él quiere”, aseguró Federico Mateos, confiado en que los hinchas de la U de Chile puedan estar en Rancagua.

“Ojalá se resuelva ese tema, la hinchada juega un papel importante para nosotros. Si llegan a estar será lindo para el espectáculo y tener ese jugador de más para tirar para adelante (…) Ellos tienen un equipo muy bueno, no debemos darles el balón, con el cual hacen daño. Esperamos implementar nuestra idea de juego”, planteó el trasandino.

Federico Mateos y la presión en la U de Chile

El jugador de 29 años fue muy sincero en torno a cómo trabajan en los partidos la presión de revertir el mal desempeño que ha tenido el equipo durante las últimas temporadas, corriendo serio riesgo de descender.

“Esa mochila está, pero con la ayuda del cuerpo técnico y los jugadores más grandes estamos tratando que la idea sea otra y que eso no juegue un rol en nosotros. De a poco se va sacando esa mochila, eso nos va a hacer disfrutar esos partidos. Lo ideal es disfrutar nosotros y sacar buenos resultados. En la semana se trabaja muy bien, el grupo está fuerte. Una vez que agarremos esa seguidilla de victorias esos fantasmas se van a terminar yendo y vamos a poder jugar tranquilos, pero en el día a día eso no se siente”, apuntó, junto con afrontar otro lío: los 10 años que suma la U de Chile sin ganarle a Colo Colo.

“Si tuviera que dar un mensaje, nos diría que tengamos confianza en lo que podemos hacer nosotros y lo que hacemos durante la semana, estar ajeno a toda esa historia para centrarnos en los 90 minutos que debemos jugar”, explicó, junto con plantear su situación en el esquema de Mauricio Pellegrino.

“Me siento cómodo jugando de frente, así lo hacia en Ñublense. Hoy me toca más de espalda, pero en otro equipo, me siento feliz acá y uno tiene que saber adaptarse a lo que quiere el técnico”, concluyó en el diálogo con Los Tenores.