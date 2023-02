ANFP obliga a que O’Higgins disponga de entradas para los hinchas de la U

La ANFP reaccionó ante el hecho que O’Higgins no permitiera la venta de entradas para hinchas de la U de Chile para el encuentro de este domingo por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023.

En una carta dirigida al presidente de los rancagüinos, Pablo Hoffmann, se notificó al elenco de la Sexta Región de que deberán cambiar su disposición. “El directorio de la ANFP ha resuelto no acceder a lo solicitado, por no acompañarse antecedentes fundados que motiven tal decisión”, apuntaron en la misiva, según informan en La Tercera.

De hecho, entre los argumentos, plantean que la normativa de la ANFP no avala dicha determinación, junto con plantear “el correo electrónico de la autoridad regional de Estadio Seguro, señor Pablo Yarra, donde manifiesta que por su parte no hay inconveniente para cumplir con el 5% del público visitante, según señalan las bases del torneo”, remarcaron desde Quilin 5635, a lo cual se suman los argumentos desde la autoridad regional.

“Le pedimos al club que rebajaran al mínimo la cantidad de público visitante y ellos decidieron no jugar con público de visita y solicitaron jugar con público local, pero con un aumento del aforo”, explicó el Delegado Presidencial de O’Higgins, Fabio López, en conversación con Los Tenores.

Además, desde la autoridad del fútbol nacional aseguraron que la decisión de O’Higgins en torno a no haber permitido hinchas de la U de Chile en El Teniente no tiene asidero ni siquiera en otros partidos. “Los partidos disputados sin público de Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo en el transcurso de 2022 no tuvieron su origen en autorizaciones de directorio de la ANFP, sino en resoluciones de la autoridad”, concluyeron en la carta dirigida a la directiva de O’Higgins.