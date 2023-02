Futbolistas rusos y ucranianos se cruzan en un hotel y protagonizan escandalosa batalla campal

A los golpes terminaron futbolistas rusos y ucranianos en un escandaloso altercado ocurrido en la noche de este lunes, al interior del hotel Royal Seginus ubicado en la ciudad de Antalia, Turquía.

Según informó Sport-Express de Rusia, la riña fue protagonizada por jugadores del Shinnik, club ruso de segunda división, y del Minái, cuadro ucraniano de primera división. Ambos equipos estaban en la misma localidad turca realizando su pretemporada invernal.

De acuerdo a la versión que dan a conocer en Rusia, la pelea se originó porque un grupo de ucranianos le exigió a un futbolista ruso cantar el himno de Ucrania.

Sin embargo, fuentes ucranianas explican que la trifulca comenzó cuando un miembro del conjunto ruso trató mal a un personal del hotel, por lo cual, los deportistas del Minái reaccionaron indignados.

Más allá de las razones que entrega cada país, lo cierto es que los jugadores de ambos elencos se enfrentaron y la riña comenzó al interior de un ascensor, luego, llegaron al pasillo y la situación se convirtió en una batalla campal.

Según detalló un periodista ruso al medio Sport-Express, en el altercado había mayor presencia de ucranianos y los futbolistas del Shinnik quedaron con numerosas heridas, por ende, serán sometidos a exámenes médicos.

En tanto, el club ruso se pronunció con un comunicado oficial en su sitio web y señalaron que “Shinnik no es el iniciador de este conflicto. Nuestros jugadores actuaron como un verdadero equipo, defendiendo a su compañero de equipo, que fue atacado. El club ha decidido mudarse a otro hotel para evitar más conflictos”.

La escuadra ucraniana también publicó un comunicado en el cual indicaron que “la causa de la conmoción fue el comportamiento vergonzoso de los futbolistas rusos con respecto al empleado del hotel y el comportamiento provocador”.

In #Turkey, the football players of the Russian "Shinnik" and the Ukrainian "Minaj" were settled in the same hotel. Here is the result. pic.twitter.com/ju9erbqa9X

— NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2023