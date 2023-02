Pellegrini y Bravo vuelven al triunfo: Real Betis consigue un ajustado triunfo ante Almería por La Liga

Real Betis, con Claudio Bravo como suplente, consiguió un ajustado triunfo por 3-2 ante Almería en la jornada 21 de La Liga, resultado que le permitió volver a los abrazos tras tres duelos y recuperar terreno en el torneo español.

El cuadro dirigido por Manuel Pellegrini abrió el marcador por medio de Rodri Sánchez al minuto 6. Sin embargo, el cuadro local igualó las cifras tras el tanto de Luis Javier Suárez a los 27′.

A pesar de ello, el cuadro verdiblanco no bajó los brazos y se puso en ventaja nuevamente con una gran definición de Sergio Canales la minuto 42. No obstante, los rojiblancos no se desesperaron y respondieron empajerando otra vez las cosasgracias a Samuel Costa, quien aprovechó un rebote del arquero a los 62′.

Los pupilos del “Ingeniero” reaccionaron con un perfecto cabezazo de Andrés Guardado a los 70′, quien ganó a sus marcadores para impactar el balón y sentenciar la victoria en su visita a Almería.

De esta forma, Real Betis escaló al quinto lugar de la tabla con 34 puntos, quedando a uno de la zona de clasificación a Champions League. El próximo sábado buscarán seguir con los festejos recibiendo a Real Valladolid a partir de las 12:15 horas.