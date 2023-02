Premio Puskás: FIFA anuncia a los tres finalistas que compiten por ser el mejor gol del año

Este viernes, FIFA anunció a los tres finalistas que buscarán ganar el Premio Puskás, galardón que destaca al mejor gol de la temporada pasada, en este caso, todo lo sucedido en 2022.

El brasileño Richarlison, el francés Dimitri Payet y el polaco Marcin Oleksy son los tres candidatos que se instalaron en la fase final, la cual tendrá lugar en la gala de los Premios The Best, el próximo 27 de febrero.

La anotación del atacante carioca ocurrió en el Mundial de Qatar. El jugador del Tottenham deslumbró con una acrobática volea dentro del área para vencer al arquero de la selección serbia.

El tanto del volante galo sucedió en la Conference League. Tras un córner, el jugador del Olympique de Marsella recibió el balón desde fuera de área y, de primera, sacó un potente remate de derecha que se clavó en el ángulo del arco.

En cuanto a la conquista del polaco, quien resalta por ser un futbolista amputado, marcó un espectacular gol de tijera durante un partido con jugadores que tienen su misma condición.

This overhead kick by Polish amputee footballer Marcin Oleksy has been chosen as one of the candidates for FIFA's Puskás Award for the best goal of 2022.

Other nominees include Kylian Mbappé and Richarlison.

You can vote here: https://t.co/fteyV9U0OC pic.twitter.com/JbPV7Ke0Qt

— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) January 13, 2023