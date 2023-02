Gustavo Quinteros reconoce que Colo Colo llega “disminuido” ante Ñublense: “Empezamos con jugadores que llegaron tarde y lesionados”

Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo, tomó la palabra este viernes en conferencia de prensa, antes de enfrentar a Ñublense en el duelo reprogramado por la fecha 3 del torneo nacional.

El técnico albo aseguró que los chillanejos vienen de un buen presente futbolístico en comparación con Colo Colo. “Tienen un funcionamiento ya adquirido, vienen jugando bien y ganando. Nosotros estamos disminuidos, empezamos con muchos cambios, jugadores que llegaron tarde y titulares lesionados”, señaló.

En la misma línea, se refirió a los incendios forestales que golpean a la región de Ñuble. “El momento de los equipos no son los ideales, ellos también deben tener una preocupación muy grande por lo que está sucediendo, seguramente tienen amigos y familiares sufriendo esta catástrofe natural”, comentó.

Por otro lado, el argentino-boliviano entregó su balance por los refuerzos que sumó tras el cierre del mercado de pases. “Estoy conforme con todos los jugadores que llegaron, hemos reemplazado a casi todos los que se fueron, nos faltó solamente reemplazar a Óscar Opazo. No pudimos hacerlo, pero en las demás posiciones sí. Esperaremos a mitad de año cuando se abra el libro de pases”, añadió.

Además, no lamentó estar suspendido para el duelo contra Ñublense. “No influye para nada, es más, desde arriba en las tribunas se ve mejor, así que voy a hacer mejor los cambios, aunque no puedo hablar, pero por telepatía me comunico”, agregó entre risas.

Por último, Gustavo Quinteros abordó la posibilidad de que Arturo Vidal regrese a Colo Colo este año. “Sería fantástico que él puede volver a su casa, tiene las puertas abiertas. Es un jugador muy importante y sería de mucha ayuda para el club”, completó el estratega albo.