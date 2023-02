Germán Lanaro explica su retiro del fútbol y reconoció cuál fue el delantero al que más le costó marcar

El central argentino Germán Lanaro conversó con Los Tenores a días de haber anunciado su retiro del fútbol profesional a los 36 años, luego de dejar la UC luego de siete temporadas a finales de 2022.

“No es que me levanté un día y dije “me voy a retirar”. Lo vengo hablando hace un tiempo, sobre todo con mi familia. Se juntaron un montón de cosas, con la lesión en el medio, no pude disfrutar lo que quería del fútbol y el parate largo me impulsó a tomar la decisión“, explicó el trasandino, que profundizó en sus motivos para dejar la actividad.

“Vivo hace 9 años en Santiago, empezaba a ver muy forzado el salir. Terminé diciendo que no a algunas opciones, preferí enfocarme en otras cosas y priorizar a la familia, estar un tiempo en Argentina, donde hace mucho no estaba. Fue algo consensuado. Tuve negociaciones, pero terminé desistiendo de todas por esta decisión“, remarcó un Germán Lanaro que reconoció algo de hastío con la actividad.

“Siempre pensé que no quería llegar a un punto en que el fútbol fuera una exigencia o forzarme para seguir haciendo algo que me gusta. Hubiera jugado un año, pero no mucho más. También está el cansancio, cuesta más que antes estar lejos de casa. Dejé de disfrutar tanto el día a día, por eso no fue una decisión tan difícil de tomar“, sostuvo el campeón en 10 ocasiones con la UC.

Germán Lanaro y el balance de su carrera

Al momento de escoger sus mejores momentos, el trasandino remarcó sus peak de rendimiento en Chile, desde que llegó al país en 2014. “La versión que tuve en Palestino me ayudó mucho a crecer como futbolista y me abrió las puertas de un club tan grande como la UC. En las últimas etapas, con Quinteros o Holan, me sentí más afianzado, pudiendo mostrar más de lo que uno quiere”, planteó, apuntando a su futuro fuera de las canchas.

“Quiero seguir ligado al fútbol. Me gustaría ser entrenador por la parte táctica, pero para dónde iré tengo mi camino y veré si lo puedo lograr. Lo importante es no creer que por haber estado en la cancha tengo más sabiduría o algo así”, remarcó un Germán Lanaro que fue muy sincero en torno a cuál fue el delantero que más le costó marcar.

“Esteban Paredes, no vamos a andar con vueltas. Era difícil, de esos jugadores uno siempre aprende, al central le gusta medirse con futbolistas así, con la que no te puedes dormir un segundo”, reconoció, junto con dejar un detalle al cierre de la charla con Los Tenores.

Ante la consulta de cómo influyó la salida de José Pedro Fuenzalida de la UC en su decisión, el defensa sorprendió. “Yo no sé si el Chapa esté retirado, eh?”, esbozó antes de finalizar el contacto.