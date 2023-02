Campeonato Nacional Femenino: casi la mitad de los partidos en 2022 se disputaron en canchas de entrenamiento

La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF) desarrolló un estudio en torno a las condiciones en las cuales se disputó la edición 2022 del Campeonato Nacional Femenino, evidenciando preocupantes datos.

De hecho, la orgánica expresó sus puntos en torno a un tema al debe respecto a un tema trascendental para la profesionalización de la actividad: la infraestructura en la cual se disputan los encuentros oficiales.

En el estudio “¿En qué canchas juega el fútbol femenino?”, se plantea que en los 160 partidos jugados (dejando fuera la final, al ser organizada por la ANFP y no por los clubes), el 46,25% de los encuentros se disputó en una cancha de entrenamiento, situación que contrasta con la disputa íntegra de cada encuentro del torneo de Primera División masculino.

“Hemos sido enfáticas desde un comienzo en que la profesionalización del fútbol femenino no empieza ni termina por los contratos. La ley es un paso importante, pero sabemos que hay otros factores sobre los cuales hay que trabajar. El fútbol femenino muchas veces se ha visto disminuido y limitado por realizarse en recintos deportivos que no solo no cumplen con lo que se establece en las bases del campeonato, sino que tampoco permiten el disfrute de las hinchadas, limitando la visibilización de la actividad”, aseguró al respecto Iona Rothfeld, presidenta de ANJUFF.

La preocupante falta de estadios para el fútbol femenino en Chile

Entre otros datos del estudio, se constató que sólo tres de los 15 equipos del Campeonato Nacional Femenino 2022 disputaron todos sus encuentros como local en un estadio: Fernández Vial, Universidad de Concepción y Deportes Puerto Montt. En cambio, Deportes Iquique, O’Higgins y Deportes Antofagasta no jugaron ningún encuentro en un recinto adhoc.

En el análisis ampliado al ascenso del fútbol femenino en Chile, casi la mitad de los 21 conjuntos involucrados no dispuso de un estadio para sus partidos y apenas tres clubes (Unión La Calera, Deportes Copiapó y Cobresal) ejerció la localía en una infraestructura pertinente. Puedes revisar el informe detallado a continuación.