Matías Dituro no se resta de La Roja tras nacionalizarse chileno: “Me siento capacitado para todos los desafíos”

El arquero Matías Dituro se refirió públicamente al hecho de haber recibido este martes su carta de nacionalización la cual lo acredita como chileno, abriendo un cupo de extranjero para la UC.

“Muy contento por recibir la notificación, la pude ver después del entrenamiento, estaba con toda la expectativa. Llegó todo perfecto, tengo muchos sentimientos personales y esto le abre un cupo al equipo. Estoy feliz”, comentó el jugador de 35 años.

“Tengo dos hijos chilenos y que cuando entiendan un poco más estarán orgullosos de que su papá haya decidido nacionalizarse. He jugado acá más de 6 años, emocionalmente es importantísimo recibir esta notificación. Me inunda la emoción y el agradecimiento a la gente que me ayudó todo este tiempo con el trámite (…) Me queda poquito, el himno lo tengo casi listo, sé bastante. Lo que me gusta de Chile es que en una hora estoy en la nieve o en la playa, el trato de la gente. Estoy muy cómodo”, comentó Matías Dituro, que no eludió la opción de ser citado a La Roja.

“Me siento capacitado para todos los desafíos que me plantee y que vengan por delante, lo que vaya haciendo en la cancha va a decir después para qué estoy”, aseguró el portero de la UC.

Matías Dituro y la cancha de Santa Laura

El arquero de la franja valoró que se resguarde el césped del recinto de Independencia. “No se tendría que haber jugado ningún partido en esa cancha, corrían riesgo los futbolistas, es una falta de respeto jugar en una cancha así. Es un recinto muy lindo, con un ambiente espectacular, pero no se puede organizar un partido de fútbol en una cancha así. Por el bien del fútbol chileno, ojalá se pueda recuperar y estar en condiciones”, comentó el capitán cruzado, que destacó enfrentar a Cobresal en Rancagua.

“Más allá del recinto en que nos toque jugar, estamos intentando priorizar jugar en canchas donde el campo de juego esté en condiciones. En El Teniente podemos llevar a cabo nuestro fútbol“, aseguró, además de valorar la llegada del colombiano Brayan Rovira tras abrir un cupo de extranjero con su nacionalización.

“Veo que tenemos un plantel con jerarquía, con calidad en todos los puestos y con la suma de los más chicos. Tenemos un plantel corto, pero muy competitivo, con hambre de conseguir cosas importantes“, concluyó en San Carlos de Apoquindo.