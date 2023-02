Esteban Valencia lamenta su despido en la U y el nulo diálogo con Michael Clark: “Nunca tuve una conversación con él”

Esteban Valencia dejó de trabajar en las inferiores de Universidad de Chile a inicios de enero debido a una “reestructuración del área”. Ahora, el exfutbolista se enfoca en sus proyectos personales, pero no olvida su salida del cuadro azul.

En diálogo con LUN, el “Huevo” se refirió a su despido en la U y acusó “distancia” con las personas que manejan el club. “Sabía que mi despido podía pasar en algún momento y las razones son las de siempre: una reestructuración. Las cosas ahora se están haciendo de una manera muy especial en la U. Y todos los que hemos estado en el club por mucho tiempo lo hemos notado. La de tener distancia con los dueños o los máximos dirigentes”, indicó.

En la misma línea, el exfutbolista reconoció un nulo diálogo con el mandamás del Azul Azul, Michael Clark. “Yo trabajaba todos los días en el CDA, pero nunca tuve una conversación con el presidente, sus cercanos o los accionistas mayoritarios. Mi despido fue a través del gerente y mi entorno diario era con mis colegas en las divisiones inferiores, con el canchero y el utilero. Nunca con los de altas esferas”, aseguró.

Además, Esteban Valencia hizo una comparación entre la actual administración de Universidad de Chile y la que había antes cuando René Orozco era el presidente, entre 1991 y 2004.

“Con el doctor Orozco como presidente, nosotros sabíamos a quién alagarle si teníamos algún problema. Por último, si no estaba él, hablábamos directamente con los otros directores. Hoy, con este nuevo esquema, eso no pasa. Llegamos a los gerentes no más”, completó el DT que dirigió al primer equipo de la U en 2021.