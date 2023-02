Bruno Barticciotto valora anotar contra la U y espera su momento en La Roja: “Tengo que hacer las cosas bien e ir paso a paso”

Palestino venció a Universidad de Chile este domingo y la victoria lo cerró Bruno Barticciotto con un golazo sobre el final del partido. Tras el encuentro, el delantero del cuadro “árabe” se mostró satisfecho por el resultado y su rendimiento personal.

“Necesitábamos un triunfo para despegar, habíamos creado varias ocasiones en los partidos anteriores. En los otros partidos empezamos perdiendo, pero por suerte terminamos bien”, señaló el atacante de 21 años en zona mixta.

Sobre su gran anotación frente a la U, el ariete comentó que “cuando me la tiran al espacio, veo que me vienen a buscar los defensas, así que entré rápido por dentro y ahí empecé a fluir. Por suerte me salió bien”.

El hijo de Marcelo Barticciotto también agregó que “la U después se tiró un poco más para atrás. Los equipos son intensos en el primer tiempo y luego bajan la intensidad. Ahí nosotros nos adueñamos de la pelota”.

Por último, el delantero de Palestino manifestó tranquilidad sobre la opción de jugar en la selección chilena. “Se trabaja para uno mismo, siempre está ahí la selección y estoy en La Roja Sub 23, tampoco siento que tenga que estar ya nominado en la adulta. Tengo que hacer las cosas bien e ir paso a paso”, concluyó Bruno Barticciotto.