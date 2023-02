Mauricio Pellegrino y el fichaje de Felipe Gutiérrez: “No hemos decidido nada aún y lo veremos hasta el último día”

En la previa del partido contra Palestino, el director técnico de la Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, palpitó lo que será el encuentro válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2023.

Mediante una conferencia de prensa, el entrenador argentino se refirió al plantel con el que cuenta para afrontar la actual temporada . Allí mencionó estar conforme con los jugadores que tiene en la U. Sin embargo, apuntó a que “no quiere decir que eso no pueda mejorarse”.

El caso Felipe Gutiérrez

Uno de los fichajes que podía llegar al equipo azul era el del mediocampista Felipe Gutiérrez, no obstante, su incorporación aún no concreta. “Hay muchos jugadores que hay arriba de la mesa, que hemos sondeado y que estamos esperando. Todavía no hemos decidido nada aún y es algo que veremos hasta el último día”, mencionó Pellegrino al respecto.

El estratega de la U no quiso entrar en mayor detalle sobre el caso del volante que militó en la Universidad Católica. “No quiero dar específicamente una opinión por este jugador, porque no corresponde, como no la hacemos por ningún jugador que no está en la institución. Lo que yo piense de ese jugador no lo puedo pronunciar acá, como de él, hablamos de muchos jugadores”, expresó el DT.

Además, Pellegrino aseguró que se mantienen abiertos a recibir nuevas incorporaciones en el equipo. “Todos queremos lo mejor para el equipo y eso es lo que puedo decir. Hasta el último día nosotros vamos a seguir mirando las posibilidades que hay en el mercado en ciertas posiciones”, sostuvo.

De cara al choque con Palestino, el trasandino manifestó: “Jugamos para mi gusto con un muy buen rival, que ha tenido una excelente temporada el año pasado y en las últimas temporadas siempre ha estado peleando los primeros puestos en la parte alta. Creo que es un rival de mucho peligro y que va a ser un partido muy difícil para nosotros”.

Sobre la llegada de sus jugadores que estaban disputando el Sudamericano Sub 20, agregó que “llegaron bien, hablamos un poco de su experiencia para ver cómo estaban físicamente. Descansaron un solo día y después se pusieron a trabajar con el resto del plantel”.

Por último, técnico de Universidad de Chile explicó que el recién llegado Darío Osorio puede desempeñarse en diferentes posiciones dentro del campo. “Puede jugar de extremo, de interior, por derecha, por izquierda, también por dentro, por lo menos esas son las posiciones en las que lo he visto en el año pasado”, cerró.