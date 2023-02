Juan Martín Lucero tuvo destacado debut en Fortaleza: aportó con asistencia y festejó una abultada goleada de su equipo

Después de tres semanas desde que se oficializó su salida de Colo Colo, Juan Martín Lucero hizo su debut con Fortaleza. El delantero argentino se estrenó con el cuadro tricolor este miércoles en la goleada 6-1 ante Atlético Cearense por el torneo estadual de Ceará.

El “Gato” ingresó a la cancha en el inicio del segundo tiempo y tuvo participación en uno de los goles de su equipo. Al minuto 73, el otrora goleador albo se encontró con un rebote en área rival y decidió darle el pase a su compañero Silvio Romero para que anotara el 5-1.

Cabe destacar que el trasandino puede jugar en Brasil gracias a un pase provisional que recibió por parte de la FIFA, ya que su pase oficial se encuentra en las oficinas de la ANFP debido a que se fue de Colo Colo cuando aún tenía contrato vigente con el club.

Ya con su debut listo, ahora Juan Martín Lucero buscará sumar nuevos minutos en el próximo partido del Fortaleza, el cual será contra ABC, el día sábado 4 de febrero por la Copa do Nordeste.

GOOOOOOOL DO FORTALEZA! Não se atreva a piscar, torcedor… 😅 Silvio Romero, no rebote, faz o quinto do Leão do Pici! Que jogão! #Cearense2023 pic.twitter.com/EARoqSF1eB

