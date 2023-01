AC Milan acelera negociaciones para contar con Darío Osorio hasta 2027

A días del cierre del mercado de fichajes en Europa, el AC Milan aumenta sus gestiones para abrochar el traspaso del volante nacional Darío Osorio, pese al interés que tienen Aston Villa y Tottenham Hotspur por el jugador de 18 años.

Más allá de su irregular nivel en el Sudamericano Sub 20, el futbolista de la U de Chile concentra interés en el cuadro rossonero. Según Nicolo Schira, periodista especializado en los traspasos del “Viejo Continente”, la propuesta pasa por un contrato hasta 2027.

#ACMilan have opened talks with #UniversidadDeChile for the young winger Dario #Osorio (born in 2004). Offered to the player a contract until 2027. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2023