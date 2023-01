Ben Brereton alcanzó un acuerdo para dejar de vestir la camiseta del Blackburn Rovers y ser nuevo jugador del Villarreal en junio próximo. El atacante nacional arribará a España como jugador libre y tras rechazar ofrecimientos de clubes de la Premier League.

Según informó Fabrizio Romano, el delantero de La Roja tiene un “pleno acuerdo” para unirse al “Submarino Amarillo” de cara a la próxima temporada de La Liga. Además, podría debutar en la Champions League, debido a que el cuadro español lucha en la parte alta de la tabla de posiciones.

“Los clubes de la Premier League también lo estaban siguiendo, pero Brereton se unirá al Villarreal”, agregó el reconocido periodista desde Europa ante el interés de clubes como West Ham, Aston Villa, Fulham y Everton; entre otros.

En la presente temporada, Ben Brereton ha disputado 31 partidos (27 por la Championship, tres por Copa de la Liga y uno por FA Cup), en los que ha anotado 10 goles y entregado en cuatro ocasiones.

Villarreal se ubica en el quinto puesto de La Liga con 31 puntos, en zona de clasificación a Europa League. No obstante, está cerca de un cupo a la próxima edición de la Champions League, solo por diferencia de goles con Atlético de Madrid.

