Roberto Tobar decidió denunciar a Gustavo Quinteros por sus polémicos dichos contra el árbitro Véjar

El presidente de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, Roberto Tobar, decidió denunciar a Gustavo Quinteros por sus fuertes dichos contra el árbitro Véjar, quien arbitró la Supercopa entre Colo Colo y Magallanes.

“Que el Campeonato Nacional no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como éste (Fernando Véjar). Lo que nos pasó contra Palestino en la fecha 7 del 2021, un codazo increíble contra Costa en el que el VAR le decía que era penal y expulsión, no cobró nada (…) Hoy en el primer gol de ellos el delantero se apoya sobre Ramiro González y no dijo nada. Luego una jugada que Gil (era Thompson) se va mano a mano no cobró nada. Cada vez que nos dirija es difícil que podamos ganar un partido. Podemos empatar, como empatamos hoy, pero con este árbitro…”, lanzó Gustavo Quinteros post partido entre Colo Colo y la “Academia”.

Tras ello, el estratego del Cacique aseguró que sintió que trataron de perjudicarlos con los cabros en aquel partido. “Antes de empezar el partido le dije a los jugadores ‘muchachos, tenemos que ser muy, pero muy superiores en este partido para ganarlo porque nos dirige este árbitro’. No sé si es malo o cobra a propósito en contra de Colo Colo. Pero para que no tengamos problemas con los jugadores, que no nos dirija más, le diré al club que haga algo. Cada vez que dirige nos perjudica mucho”, lanzó.

Días después de aquellas palabras del DT, Tobar salió al paso: “El desempeño de Fernando Vejar nos dejó muy satisfechos como Comisión de árbitros, ya que estuvo a la altura de una final muy competitiva y no incidió bajo ningún punto de vista en el resultado del encuentro“.

Tras ello, se lanzó contra el estratego. “Las declaraciones del señor Quinteros son muy desafortunadas, ya que en nada aportan al desarrollo del fútbol y mucho menos en la actividad en todas sus facetas (…) Este tipo de opiniones exponen ante la opinión pública e hinchas a un árbitro que realizó una muy buena labor. Sin duda no lo podemos aceptar”

Tras lo anterior, el ex juez FIFA presentó una denuncia en el Tribunal de Disciplina contra el DT, indicó el medio La Tercera.

De esta forma, Quinteros podría tener un castigo si es que el tribunal decide fallar en su contra.