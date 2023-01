Periodista español critica a Bravo por no atajar penales y Pellegrini sale en su defensa: “No hay nada que recriminarle”

El Real Betis sufrió una amarga eliminación en la Copa del Rey, torneo que ganó la temporada pasada. El equipo de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo empató 2-2 ante el Osasuna y luego cayó en la definición a penales.

Tras el partido, el “Ingeniero” enfrentó a un periodista español que criticó al arquero chileno por no atajar ningún lanzamiento desde los doce pasos. “Bravo lleva tres tandas de penales y el hombre no ha parado ningún solo penal. Es significativo que un portero con esa experiencia, que ha ganado Copas América, no haya tenido suerte de parar un penal”, señaló el reportero hispano.

Al respecto, Pellegrini respondió con una férrea defensa para el guardameta nacional. “Son las cosas del fútbol, por eso este deporte es tan popular. No hay nada que recriminarle, ni echarle la culpa de una tanda de penales. Siempre el que tira el penal tiene bastante más posibilidades que el portero. No es un problema del arquero por atajar o no el penal”, afirmó el técnico.

Luego, analizó la derrota en la llave con Osasuna y aseguró que “el partido no se perdió en penaltis, lo perdimos en ese minuto 90 cuando hubo que reventar el balón y perdimos la jugada de manera inocente que completaron con ese cabezazo. Ninguna crítica le podemos hacer a la entrega ni competitividad del equipo”.

Por último, Manuel Pellegrini se refirió a las eliminaciones en la Supercopa de España y a esta en Copa del Rey, ya que en ambas sus dirigidos tuvieron que jugar el alargue y luego perdieron en penales.

“No nos ha ido mal en ninguna de las dos prórrogas, no las perdimos. No es un problema de ganar o perder en la prórroga. Para la cantidad de partidos que se juega y por la intensidad, creo que es mucho jugar una prórroga. Ojalá que no nos pase la cuenta”, concluyó el estratega chileno, remarcando su rechazo por los alargues.