Pablo Ledesma, ex volante y DT de las inferiores de Boca Juniors, fue denunciado por agredir junto a sus hermanos a un hincha de River Plate en el centro de Mina Clavero, ciudad de Córdoba, Argentina.

El episodio ocurrió en pleno centro de la ciudad cordobesa, provincia natal del exjugador del cuadro “Xeneize”, quien protagonizó una feroz pelea que resultó con la víctima con pérdida de sangre tras la golpiza y el video del hecho se viralizó en redes sociales.

La denuncia la realizó José Gauna, quien mientras esperaba para cruzar la calle tuvo un encontrón con el otrora futbolista argentino. Ambos comenzaron a cantarse canciones. Sin embargo, Pablo Ledesma reaccionó mal a un comentario del fanático del cuadro “Millonario”.

Los detalles de la denuncia en contra de Ledesma

“Íbamos caminando con mi esposa y la nena, al cruzar Ledesma me localiza un tatuaje de River y me empieza a cantar una canción de Boca Juniors. Le respondo que esa Copa no se olvida más, creí que era una broma. Se me vinieron todos encima y me empezaron a cargar”, reveló Gauna en declaraciones recogidas por el diario Olé.

“Yo creí que era folklore de fútbol. De la nada Ledesma me dijo ‘quién te está diciendo a vos’. Se vino una persona que estaba con él, nos cruzamos palabras y me empezaron a pegar de todos lados. Me tiraron al piso. Me pegaron contra al asfalto. Yo estaba peleando con los hermanos y él me pega piñas en la cabeza”, agregó.

Además, Gauna detalló las consecuencias que sufre de la golpiza. “Me cuesta masticar, tengo dolores en todo el cuerpo y el tobillo hinchado. Mi mujer tuvo una trompada en la cabeza, le dieron en el pecho. En el video no se ve todo lo que sucedió”, sentenció.