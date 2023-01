Álvaro Brun y su paso por la Universidad de Chile: “No todo fue malo”

Más de dos meses han pasado desde que Álvaro Brun firmó su finiquito en la Universidad de Chile para volver a Uruguay. Tras un irregular paso por el CDA, el “charrúa” regreso al Montevideo City Torque.

Referente de su equipo, el volante volvió tras no cumplir las expectativas en La Cisterna, y desde Montevideo hizo un repaso por el CDA: “fue negativo, pero con mucho aprendizaje. No todo fue malo, ya que conocí mucha gente buena”, comentó en conversación con AS Chile.

“Estoy contento de volver a mi casa, es el lugar donde quería estar por muchos factores. Quiero demostrar que estoy bien, y cumplir desafíos personales y grupales. Siempre pensando en grande para seguir creciendo como profesional”, complementó Álvaro Brun.

Cabe recordar que en su salida de la U, en el mes de noviembre del 2022, también sostuvo que: “acabo de firmar el finiquito, ya hace un par de meses lo tenía en mi cabeza”, sostuvo.

“Eso no quiere decir que no estaba a disposición para jugar, como muchas veces se habló. Cuando estuvo (Diego) López tuve un par de conflictos personales, pero ya al último se habían pasado, y estaba dispuesto para jugar”, esgrimió por esos días.