Elías Figueroa y su apoyo a la campaña del Sí en 1988: “Los chilenos siempre me trataron bien”

Este miércoles, Manuel Pellegrini desató una verdadera ola de comentarios tras sus declaraciones respecto al Golpe de Estado en nuestro país en 1973. El deporte y la política se volvieron a juntar por algunas horas, y de ello Elías Figueroa tampoco pudo escapar.

En conversación con ADN Deportes, uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro país, comentó varios pasajes de su nuevo libro biográfico “Don Elías“, instancia donde hizo un repaso respecto a su participación política en el pasado.

“Nunca me he metido en las causas políticas, se dio en el momento, pero como dije estuve con la izquierda, con derecha, igual yo venía por Chile, por mi país, eso era lo que me importaba. Los chilenos siempre me trataron bien”, aseguró.

Agregó respecto a su participación en la campaña del Sí que: “no sé, hay que cosas que uno no puede saber si sí o no, pero en determinado momento estaba ahí, no quiero negarlo y cuando asumo, asumo”, aseguró.

Como era de esperar, volvió a lamentar la partida de Pelé: “éramos muy cercanos, tuve mucha amistad con él, lo invité a venir a Chile, me dijo al tiro que sí y gratis. Así era, de corazón, de cariño, no se quería ir porque lo atendimos muy bien. Conocí no solo al jugador, sino que además a la persona y era extraordinaria”, dijo.

Sobre el fútbol brasileño, Elías Figueroa comentó que: “no es fácil jugar allá, no es fácil, exige demasiado, son demasiado exigente y hay jugadores que podrían jugar en cualquier parte del mundo”, dijo el ex seleccionado chileno.