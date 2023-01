Johnny Herrera mira con tristeza a la U tras fichajes de Toselli y Zaldivia: “Se está perdiendo la identidad, me da pena”

Como era de esperar, Johnny Herrera no quedó indiferente a la llegada de Cristopher Toselli en U. de Chile, un fichaje que generó bastante repercusión por la identificación que tiene el arquero con Universidad Católica, histórico rival del cuadro azul.

En su rol de comentarista en TNT Sports, Herrera expresó cierta tristeza por el arribo de Toselli en la U y también por la incorporación del ex albo Matías Zaldivia. “Me llama harto la atención la pérdida de identidad del club, honestamente. Trajeron a Zaldivia y ahora a Toselli, símbolos y capitanes de Colo Colo y la Católica”, señaló el otrora portero.

“Ya están en el club y no queda más que apoyar, pero falta identidad, se está perdiendo eso y me da pena”, remarcó el “Samurai”, quien ganó 13 títulos con Universidad de Chile.

A pesar de lo anterior, Johnny Herrera ya asumió que Toselli es nuevo golero azul y considera que puede ser un aporte para el crecimiento de Cristóbal Campos, quien viene siendo el titular en el arco de la U.

“Cristopher me parece bien, es un buen arquero y será un buen consejero y apoyo para Cristóbal, que no tiene tanta experiencia. Lo podría apoyar en algunos momentos”, argumentó.

Por último, el ex guardameta tuvo palabras por la salida de Esteban Valencia, quien fue destituido del club después de estar 10 años como entrenador del fútbol formativo.

“Lo mismo que dije antes me pasa con Esteban. No digo que deben trabajar los que pasaron por el club solamente, pero el Huevo aportó. Se está yendo en desmedro de Sebastián Miranda, que no jugó en la U. La gente a cargo sabe poco de la historia del club”, concluyó Herrera.