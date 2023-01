Cecilia Pérez: “No podemos prometer el estadio para la U, pero si comprometer trabajo, ponernos metas y cumplirlo”

La directora de Azul Azul, Cecilia Pérez, conversó con Los Tenores en torno al particular momento que vive la U de Chile tanto a nivel deportivo como institucional, planteándose primero la necesidad de mejorar el nivel de los últimos años que ha tenido el equipo.

“Se planteó entonces que de cara al 2022 la U no podía volver a pasar por un trauma así, sobre todo por respeto a nuestra hinchada. Claramente los resultados no nos acompañaron. Hoy, siempre apostando a entregarle todas las herramientas al cuerpo técnico, con un plantel de jerarquía que la U merece, no podemos volver a vivir otra temporada negativa. Confiamos en tener un año protagónico, donde la U merece estar“, remarcó la exvocera de Gobierno, que valoró la gestión en torno al armado de plantel para 2023.

“El primer semestre del año pasado el plantel quedó corto y nos reforzamos con la cantera. Este año queremos tener mayor jerarquía, dándole espacio igualmente a los formados en el club, sin dejarles la mochila pesada que significa vestir esta camiseta. Habiendo hecho todo lo que tenemos que hacer para tener mejores resultados y, ojalá, clasificar a copas internacionales”, explicó Cecilia Pérez.

Azul Azul y el estadio propio para la U de Chile

En la charla con Los Tenores, la personera de la sociedad anónima puso paños fríos ante el proceso que busca en los próximos meses un terreno para la construcción del anhelado recinto. “Me puse como meta ser una vicepresidenta presente. Todo es parte de un plan estratégico que se ha desarrollado desde hace 18 meses. Cumplir con la deuda ante el Fisco nos permite, con la casa ordenada y una concesión más amplia, hacer una inversión para tener cerrado un terreno el primer semestre para la infraestructura que el club necesita“, sostuvo.

“Hemos equilibrado lo que corresponde por transparencia de la información con no prometer el estadio, pero si comprometer trabajo y seriedad, ponernos metas, cumplirlo y tener claro que la hoja de ruta va para allá. Necesitamos infraestructura deportiva también por el Centro Deportivo Azul, que se nos está quedando más chico (…) No es un sólo terreno ni una sola comuna donde estamos evaluando el proyecto estadio. Con la firma, comunicaremos y seguiremos trabajando”, planteó, junto con no explicitar a Lampa como una opción para el estadio. Además, valoró la opción de tener ya el Santa Laura como sede para 2023, lo que, para ella, justifica el aumento en los precios de los abonos.

“Teníamos acuerdos con Rancagua, pero empezamos a tener otros inconvenientes más allá del costo, si no por determinaciones de las autoridades regionales que están al límite de la discriminación y que no son justas para ningún club. Formateamos nuestra estructura de abonados al hacer un esfuerzo económico muy importante para asegurar la localía en Santa Laura para casi todos los partidos del 2023. Tenemos una carta compromiso en el Elías Figueroa de Valparaíso para los partidos que no podamos disputar en Santa Laura, para lo cual esperamos la colaboración de la autoridad local“, remarcó Cecilia Pérez, esperanzada en evitar incidentes por parte de los fanáticos en las tribunas.

“El hincha de la U es el corazón del club. Con los delincuentes, cero, ellos no son hinchas ni de la U de Chile ni del fútbol. Estamos volviendo a tener señales súper preocupantes con acciones delictuales más elaboradas que cuando estaba en el gobierno. Con una alerta así en el país, debemos estar todos los actores trabajando en la misma línea“, concluyó la directiva de Azul Azul.