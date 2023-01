“De locos este mercado”: fichajes cruzados entre Colo Colo, la U y la UC se han tomado los comentarios en redes sociales

Había sucedido en otras temporadas, pero este mercado de pases ha estado marcado por las sorpresas entre los hinchas de los tres grandes. Los fichajes de jugadores con pasado en Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica se han tomado las redes sociales en las últimas semanas.

El primero en golpear el mercado fue Colo Colo. Sabiendo que Omar Carabalí no continuaría en Macul, los albos fueron a buscar un arquero para competirle a Brayan Cortés y el indicado fue Fernando De Paul. El ex Universidad de Chile no dudó en firmar y ser presentado en el Monumental.

Luego fue el turno de la Universidad Católica. Pese a indicar muchas veces que su deseo era volver a La Cisterna, finalmente Eugenio Mena fue convencido por los “cruzados” y será el nuevo lateral izquierdo de la UC para la presente temporada.

Pero quien rompió todos los pronósticos fue la Universidad de Chile. Los azules presentaron a Matías Zaldivia, defensor que venía de ser desechado por Gustavo Quinteros en Colo Colo, y luego golpearon con el fichaje de Cristopher Toselli, multicampeón y referente de la UC.

Algunas de las reacciones por los fichajes

De locos este mercado de fichajes en el Fútbol Chileno 😬🔥 Matías Zaldivia ➡️ Universidad de Chile

Cristopher Toselli ➡️ Universidad de Chile

Eugenio Mena ➡️ Universidad Católica

Fernando de Paul ➡️Colo-colo pic.twitter.com/0e2mb4uiu3 — Naty Carrasco✍️⚽ (@natycarrasco78) January 9, 2023

Yo no me compro el discurso de “es un profesional”. NO BANCO la decisión de #Toselli a la U. Capitán varios años, multicampeón con mas de 260 partidos oficiales y muy identificado supuestamente con el club. No vuelvas. #LosCruzados pic.twitter.com/dnCN4INe7s — Manuel Bianchi 🇫🇮 (@manuelbianchi21) January 9, 2023

El mejor refuerzo de Colo-Colo hasta el momento es Fernando de Paul, UN ARQUERO SUPLENTE. No me jodan, este mercado de pases de ByN está echando a la basura el buen trabajo de Quinteros. — Camilo Farías (@CFarias8) January 3, 2023

Toselli a la “U”…

¿Que viene después? ¿Mario Lepe a las inferiores del equipo laico? ¿Eugenio Mena como Gerente Deportivo de Azul Azul…?

¿Matias Zaldivia como refuer…? Ahhhh, no, eso ya paso — Leonardo Alberto (@LeoGonzalezBrio) January 9, 2023