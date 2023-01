Luciano Cabral volvió a jugar al fútbol junto a Coquimbo Unido luego de cinco años en prisión. El ex seleccionado chileno sub 20 sumó minutos en el amistoso ante Universidad de Chile y, tras el encuentro, rompió el silencio sobre su anhelada vuelta a la actividad.

“Cuando volví a pisar una cancha sentí una alegría y emoción inmensa. Estoy muy contento de retomar mi carrera. Estoy recuperándome día a día para tener el nivel de antes”, comentó el volante de 27 años en diálogo con DSports Radio.

En esa línea, el mediocampista agradeció a los dirigentes del cuadro “Pirata”, donde firmó contrato por dos temporadas. “Busqué mucho todo el tiempo que estuve adentro volver a jugar y competir. Buscaba esta segunda oportunidad que por suerte me dio Coquimbo“, sostuvo.

Además, Luciano Cabral reveló cómo fueron sus días en la cárcel de la Unidad Penitenciaria de San Rafael, en Mendoza. “Se siente miedo día a día estando preso. En algunos momentos me favoreció ser futbolista y en otros fue perjudicial con los internos. Al final entendieron que lo único que quería era salir lo más pronto posible“, explicó.

Finalmente, agradeció a Argentinos Juniors donde tuvo la oportunidad de entrenar y su nueva visión de la vida. “Estoy agradecido a la gente de Argentinos. La vida me ha dado muchas experiencias. Hoy, disfruto del día a día. Disfruto de poder tener un trabajo. Antes no me gustaba correr o ir al gimnasio, hoy lo disfruto al máximo. Disfruto cada detalle”, cerró.