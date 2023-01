“En el ámbito internacional será más fácil”: las claves de Guillermo Burdisso para enfrentar la Copa Sudamericana con la UC

Guillermo Burdisso, nuevo refuerzo de Universidad Católica, arrancó el 2023 con un complejo desgarro que hoy lo tiene de baja. A pesar de este golpe adverso, el zaguero no se desmotiva y apunta a hacer una buena campaña, tanto en el torneo local como en el plano internacional.

En diálogo con El Mercurio, el defensor argentino repasó su llegada a la UC y remarcó que Ariel Holan fue fundamental. “En noviembre me llamó Holan y me comentó de los proyectos del club. Si bien mi idea era seguir en Deportivo Cali, me dejó pensando. Había trabajado con él (en Independiente) y pesó mucho. Lo veo como un técnico ganador y uno en el fútbol quiere ganar”, señaló de entrada.

El ex Boca Juniors también explicó que otras motivaciones tuvo para arribar a los “Cruzados”. “Me motivó porque es un club grande. En Argentina es muy bien vista, sobre todo después del tetracampeonato. Es un club ganador, ordenado y modelo en Sudamérica”, afirmó.

Uno de los máximos desafíos que tendrá la “Franja” este 2023 será la Copa Sudamericana. Es por eso que Guillermo Burdisso ya identifica las principales claves para rendir en el certamen continental. “Si uno funciona en el ámbito local, cuando toque en el internacional será más fácil, con el rival que sea”, aseguró.

Además, el trasandino agregó que “hay un plantel muy rico en calidad; hay jóvenes con talento y energía, y otros con experiencia. Todos debemos tener la misma mentalidad, el hambre de ganar y de gloria”.

Por último, el zaguero tuvo palabras de elogios para los compañeros que tendrá en defensa. “Destaco a Isla y Mena, que no solo fueron bicampeones de América, sino que han jugado en grandes equipos y están en un gran momento. Están Kagelmacher, Ampuero y Daniel González, hay mucho nivel, eso te hace competir al máximo”, completó.