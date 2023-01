El presidente de Azul Azul, Michael Clark, habló este miércoles sobre el proyecto de estadio de Universidad de Chile, un sueño que por décadas tienen los hinchas universitarios.

Al respecto, fue cauto en señalar fechas o comprometerse a la brevedad con un recinto deportivo.

“El tema estadio es algo que se ha manoseado mucho. Algunas veces quizás se ha jugado con la ilusión del hincha, por lo tanto, yo soy muy cuidadoso con las palabras. Yo prefiero hablar de infraestructura deportiva. Esto es paso a paso, lo primero es un terreno y luego con el terreno veremos qué pasa“, comenzó diciendo.

En esa línea, el directivo indicó: “Es un tema que hay que manejarlo con cuidado. Uno no puede jugar con la ilusión de todos los hinchas que queremos que la U tenga su propia infraestructura. Pero al mismo tiempo era importante contarle al país qué es lo que estábamos haciendo, cuáles son las lógicas que estamos haciendo”.

En la U si bien intentan reactivar la compra de un terreno, el directivo prefiere no referirse a eventuales comunas:

“Es importante ser cautos, trabajar callados, y mientras no tengamos algo concreto prefiero guardarme esa información”.

“Hay que ir a paso a paso y el primero de ellos es encontrar un terreno que nos permita desarrollar la infraestructura. No queremos prometer cosas que no vamos a lograr. Queremos trabajar de manera silenciosa, de manera cuidadosa, pero era importante contar lo que estábamos haciendo para que se entendieran las medidas que habíamos tomado”, se explayó Clark.

Finalmente, el directivo habló de la localía durante este 2023. “Dónde vamos a jugar este año es importante, porque no nos puede pasar lo del 2022 que pensamos jugar en Ñuñoa y no fue posible. No queremos que se repita este año lo mismo y Santa Laura es nuestra primera opción y el Elías Figueroa de Valparaíso es la segunda. Pero estamos haciendo todo lo posible por jugar en Santiago y creo que estamos a punto de lograrlo”, cerró.