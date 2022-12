Nicolás Guerra en su retorno a la U: “Nunca me hicieron sentir con una presión al compararme con el Kun Agüero”

Después de lograr dos buenos años con Ñublense, Nicolás Guerra decidió regresar a U. de Chile para tener su revancha en la temporada 2023. El joven delantero se ilusiona con hacer una buena campaña en el cuadro azul y busca dejar atrás su opaca primera etapa en el club.

En diálogo con DSports, el atacante comentó su anterior paso por la U y se refirió al apodo que recibió en aquella época: “Kun”. “Nunca me hicieron sentir con una presión al compararme con Sergio Kun Agüero, eso me hizo sentir importante. Pero uno tiene que ser autocrítico, mi primer paso por la U no fue bueno”, reconoció.

Ahora, el ariete de 23 años se enfoca en la temporada que se avecina y desea rendir como lo hizo en Chillán. “Trataré de disminuir los márgenes de errores dentro y fuera de la cancha, entrenando bien, cuidar mi vida personal y mi alimentación. Quiero hacer un buen torneo con la U”, remarcó.

Nicolás Guerra también tuvo cariñosas palabras para su ex DT y para Ñublense. “Quiero mucho a Jaime García y a la gente del club. Me abrieron las puertas y me hicieron sentir que pertenecía allí. Me entregaron mucha confianza cuando no venía de mi mejor momento futbolístico. Pude responderles en la cancha”, indicó.

Nicolás Guerra destaca a dos sub 20

Por otro lado, el delantero se deshizo en elogios para dos jóvenes figuras fútbol chileno: Lucas Assadi y Alexader Aravena. “Assadi está tres cambios más arriba que el resto. Con Aravena hicimos una linda amistad y como futbolista tiene demasiadas condiciones, es muy bueno, será un partido muy lindo el clásico universitario ante la UC”, agregó.

Por último, Guerra comentó la reciente muerte del astro brasileño, Pelé. “Marcó el fútbol. Me hubiese gustado verlo jugar en vivo. No hay que compararlo. Es una pena muy grande para el fútbol”, concluyó.