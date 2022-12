Manuel Pellegrini lamenta la muerte de Pelé: “No tengo dudas de que estará en el cielo muy satisfecho con todo lo que hizo”

Manuel Pellegrini, técnico de Real Betis, habló en conferencia tras el empate sin goles ante Athletic de Bilbao por La Liga y tuvo palabras para despedir a Pelé, quien falleció este jueves a los 82 años.

“Es unánime la opinión de que es uno de los mejores jugadores de la historia, no me gusta comparar épocas. Sobre el campo fue el mejor de su época, luego su personalidad lo engrandece. No tengo dudas de que estará en el cielo muy satisfecho con todo lo que hizo”, comentó el “Ingeniero” tras la partida de “O Rei”.

En esa línea, Pellegrini agregó que Pelé “en su momento sin duda fue el mejor. Debe quedarse satisfecho por lo que hizo dentro del campo y fuera como persona. Todos en la vida venimos a cumplir etapas y él se va con la tranquilidad de haber hecho muchas cosas buenas dentro y fuera del campo”.

En el plano deportivo, el DT del cuadro verdiblanco lamentó la igualdad en condición de local. “El Athletic tuvo mucho volumen ofensivo, pero sin apenas ocasiones de gol. Después dominamos el encuentro, tuvimos oportunidades y las detuvo su portero. Pero el partido fue muy equilibrado”, sostuvo.

“Quedé muy contento por cómo hemos ido a buscar al rival, a ellos les costó crearnos ocasiones. Es difícil saber si el nivel del equipo había bajado o era algo puntual. Nunca es positivo dejar ir dos puntos en casa, pero sí lo es la mecánica del equipo”, cerró.