“Dio voz a los pobres, a los negros”: Neymar hizo conmovedora despedida a Pelé

El fallecimiento de Pelé conmueve al mundo. Y futbolistas como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé se han sumado a la despedida de O Rei.

De hecho, el brasileño publicó una imagen junto a un mensaje que emocionó a los fanáticos del balompié, que lo llenaron de likes.

“Antes de Pelé, el ’10’ era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, preciosa, está incompleta”, partió diciendo.

Y agregó que “yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente: Dio visibilidad a Brasil”.

Finalmente, el jugador del PSG manifestó que “¡el fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es eterno”.

Así, Neymar no fue el único ídolo futbolero que le dedicó condolencias a Pelé. Messi también se sumó con un mensaje en sus redes y una foto donde escribió “descansa en paz”.

En tanto, Cristiano Ronaldo expresó “mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del señor Edson Arantes do Nascimento. Un mero ‘adiós’ al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pelé”.

Mientras, Mbappé expresó en su Twitter “el rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado”, junto a una foto con el ídolo.

